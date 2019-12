GUARDA IL VIDEO S.MARIA C.V. Il comico Rai di Made in Sud sputtana la città. Quelli di Serata Magica gli hanno fatto sparire il palco

IL VIDEO SI TROVA IN CALCE A QUESTO ARTICOLO

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.g.) Che dire, stavolta ci aiuta un attore che però nel video che ha postato su facebook non si esprime attraverso la finzione di una rappresentazione scenica, ma attraverso la realtà di una descrizione della città che a noi, ovviamente e aggiungiamo anche purtroppo, non sorprende.

Ieri sera, al Garibaldi c’era un evento della Serata Magica. Gli organizzatori hanno mantenuto l’impegno preso con la denominazione e per prima cosa hanno fatto sparire il palco. Il povero Peppe Iodice, uno degli attori di Made in Sud che più hanno avuto successo guadagnandosi presenze di visibilità soprattutto all’interno di trasmissioni popolari, avrebbe dovuto, nell’idea di chi lo ha scritturato, esibirsi su una scala del teatro Garibaldi. Per di più, dato che i “magici” dell’organizzazione si sono dati alla grande, facendo sparire anche le luci.

Sulla via del ritorno, Iodice ha registrato questo video in cui chiama in causa il sindaco Antonio Mirra, che ieri sera al Garibaldi non c’era ma che, come nota il comico napoletano, è il primo responsabile di questa deriva macchiettistica della città di Santa Maria.

Non è che ci voglia Aristotele per individuare nel sindaco pro tempore o con il titolare di una qualsiasi altra funzione di pubblica rappresentanza, i primi e, inizialmente, gli unici responsabili del bene e del male che si sviluppano sotto alla loro funzione.

E a Santa Maria, c’è il male non della cattiva amministrazione, perchè il mite Antonio Mirra, persona perbene, per carità, ma totalmente inadatto a governare una città complicata come Santa Maria Capua Vetere, ha promosso un modello diverso di valutazione, quella del “non governo”. Il palco del Garibaldi non c’è, non ci sono le luci, non c’è la città, non c’è l’amministrazione. ci sono solamente i soldi buttati via per collezionare figure di 4 soldi, come quelle di ieri sera.