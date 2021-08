GUARDA IL VIDEO. Tentano il colpaccio nella villa lussuosa, ladri costretti alla fuga a gambe levate

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) – Banditi fanno irruzione in una villa privata per depredarla, ma vengono costretti ad una rocambolesca e comica fuga. Alcune notti fa presso una villetta di Capua, due malintenzionati con volto coperto da berretto e mascherina, si sono recati presso l’elegante abitazione.

Dalle immagini si vede come i due individui si aggiravano nel giardino dell’abitazione in cerca di un punto da cui poter entrare e depredare la casa. Peccato per loro che il Custode Virtuale BOR, connesso in tempo reale e da remoto in partnership con l’Istituto di Vigilanza Privata DSS Security, ha rilevato tempestivamente la loro presenza e ha attivato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanarli. Dell’accaduto sono stati informati i proprietari e le Autorità .