SAN PRISCO – (g.v.) Attimi di paura in via Olimpo, a San Prisco, pochi minuti fa. Un bimbo è stato salvato dai vigili del fuoco. Il piccolo era rimasto chiuso dentro l’auto mentre la madre apriva il cancello di casa. La chiusura centralizzata non permetteva di entrare nella vettura. I pompieri hanno subito forzato la portiera ed hanno salvato il neonato. Sul posto anche un’ ambulanza del 118 ma il piccolo sta ben