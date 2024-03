GUERRA TRA GIOVANI. La lite tra ragazzi delle due città. Il bar, la fila in bagno e le botte in piazza

CELLOLE – Quando si parla di risse tra giovani spesso si fa riferimento ai futili motivi per spiegare le cause di atti di violenza.

E forse è il caso tra i più futili quello di cui abbiamo scritto poche ore fa, a Cellole, avvenuto nei giorni scorsi. La rissa ha coinvolti dei ragazzi della città e giovani provenienti da Mondragone.

La discussione è nata all’interno di un bar di piazza Compasso, a Cellole, e, incredibilmente, sarebbe legata ad un faccia a faccia tra due gruppetti per la precedenza in bagno.

Prima le parole di sfida, poi le minacce e poi il contatto fisico, fermatosi all’arrivo delle forze dell’ordine.

Non ci sarebbe una sfida per lo spaccio di droga in città, come si poteva immaginare. E, anche se droga potrebbe girare tra ragazzi, non pare la motivazione scatenante della lite.

Carabinieri, polizia e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Di Leone stanno lavorando per trovare una soluzione a queste vicende. Una dei possibili provvedimenti potrebbe essere l’emanazione di daspo.