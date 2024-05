Guerriglia in strada per il contrabbando di sigarette, in tre nei guai

Scene folli lungo la provinciale

VILLA DI BRIANO – Guerriglia in strada per il commercio delle sigarette di contrabbando. E’ quanto accaduto lungo la provinciale che collega Aversa a Casal di Principe, nel territorio di Villa Di Briano

Una rissa, tra bande di stranieri, scatenata, a quanto si apprende, per la gestione dei punti di vendita delle sigarette di contrabbando, e sul relativo prezzo Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini del caso e nonostante la loro presenza sul posto, un uomo alla guida di un auto ha rincorso, armato di bastone, altri due soggetti. La rissa è culminata con il fermo di polizia di tre soggetti tutti non comunitari.