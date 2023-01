Guida sotto effetto di droghe e provoca incidente: la svolta in Tribunale

Il pm, trovando infondata la notizia di reato, ha richiesto l’archiviazione

CASTEL VOLTURNO – Provoca un incidente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma non gli notificano l’avviso per farsi assistere da un legale: il magistrato archivia. È quanto disposto, nei confronti di N.S., di Castel Volturno, dal Sostituto Procuratore Albenzio Ricciardiello. Il giovane, sottoposto al narcotest, al quale risultò positivo a marijuana e cocaina, venne iscritto nel registro degli indagati per guida in stato di alterazione psicofisica all’esito di un sinistro avvenuto nell’agosto scorso sulla Domiziana, che N.S. Il test però non venne proceduto dall’indispensabile avviso di farsi assistere da un difensore trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile. Il pm, trovando infondata la notizia di reato, ha richiesto l’archiviazione.