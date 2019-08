Ha trascinato e ferito una 18enne. E’ IL FIGLIO DEL KILLER DI DON PEPPE DIANA

MONDRAGONE (red.cro.) – Un particolare che sembra essere figlio del destino. Il ragazzo che domenica ha investito in auto una ragazza in piazza a Mondragone, facendola finire in ospedale, è il figlio di Mario Santoro, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Don Peppe Diana, l’autista del commando uccise il parroco di Casal di Principe.

La ragazza è stata curata alla clinica Pineta Grande e ieri, lunedì, ha lasciato la struttura sanitaria domiziana, con ferita alle braccia, alle gambe e con un lieve trauma cranico.