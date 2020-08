Hashish nel cassetto del comodino. Arresto di un 26enne dopo il blitz della polizia

SESSA AURUNCA – Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dei reati, posta in essere dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca diretti dal V.Q.A. dr. Celestino Frezza, finalizzata a contrastare fenomenologie ricorrenti connesse all’uso di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Sessa Aurunca hanno tratto in arresto, H.O., cittadino italiano del ’94, con pregiudizi di polizia, abitante nel comune di Carinola.

L’operazione, scattata nella mattinata odierna 29 agosto, consegue ad un’attività di indagine svolta dagli Agenti operanti che, nei giorni scorsi, avevano acquisito notizie attendibili circa una possibile attività di spaccio posta in essere dall’odierno arrestato presso la propria abitazione, nel tenimento del comune di Carinola.

Pertanto, nella mattinata odierna si procedeva ad effettuare perquisizione domiciliare che dava esito positivo in quanto su un tavolo al piano terra dello stabile venivano rinvenuti un bilancino di precisione e un trita erba; inoltre, in un comodino posto all’interno della camera da letto veniva rinvenuto un panetto di sostanza solida di colore marrone, che a seguito delle analisi poste in essere da personale della Polizia Scientifica di questo Commissariato, risultava essere sostanza stupefacente del tipo Hashish, per un peso di quasi un etto.

La persona fermata, accompagnata presso gli uffici di questo Commissariato di P.S., , veniva tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio. Contattato il P.M. di turno d.ssa Esposito, la stessa disponeva che l’arrestato fosse condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.