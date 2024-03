I carabinieri bussano alla porta e lei lancia mezzo chilo di droga dal balcone: 20enne ARRESTATA

La donna, dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

ORTA DI ATELLA – Appena si è accorta della presenza dei carabinieri ha lanciato lo stupefacente dal balcone. E’ accaduto a Orta di Atella, nel casertano dove una 20enne, nel tentativo di non farsi sorprendere con la droga nell’appartamento l’ha lanciata dal balcone. Per sua sfortuna alcuni carabinieri rimasti a cinturare l’area d’interesse, come sempre accade, hanno provveduto a recuperare quanto “piovuto” dall’appartamento.

La donna, dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Erano le ore 05.30 di questa mattina quando i carabinieri della Compagnia di Marcianise si sono portati in via Francesco Coppi, a Orta di Atella, per eseguire una perquisizione domiciliare. Al loro arrivo, mentre alcuni militari dell’Arma si sono diretti all’appartamento della donna, altri sono rimasti a cinturare l’area. E’ in quel momento che dal balcone dell’abitazione della donna sono “piovuti” un borsello nero e una busta rossa contenenti rispettivamente: il borsello tre bilancini di precisione e un barattolo in vetro con gr. 50 di cocaina; mentre nella busta vi erano 5 panetti di Hashish per un peso complessivo di gr 497,30

La giovane donna, tratta in arresto, è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli (NA).