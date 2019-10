I commercianti bloccano il consiglio comunale. Arrivano i carabinieri e la Digos

CASERTA – Quarto giorno di protesta per i commercianti del centro storico di Caserta, che questa mattina, dopo essersi ritrovati a Largo Amico, pieno centro, hanno bloccato via Roma e in corteo sono arrivati in Comune dov’era in corso il Consiglio comunale; qui sono entrati nell’aula scandendo slogan e mostrando striscioni di protesta, e la seduta e’ stata sospesa.

Sono nate discussioni animate tra i commercianti e qualche consigliere, sono cosi’ intervenuti i poliziotti della Digos e i carabinieri per rasserenare gli animi, e l’assise e’ ripresa dopo circa venti minuti. Gli esercenti, la cui protesta e’ iniziata lunedi’ scorso, lamentano la “desertificazione commerciale” del centro, che imputano alla mancanza di una politica di programmazione da parte del Comune.

In questi giorni gli esercenti hanno diffuso manifesti a lutto – “il commercio e’ morto” – lanciato appelli alla popolazione ma anche agli altri colleghi perche’ li appoggiassero. Gli operatori hanno chiesto anche di rivedere la Ztl installata su un tratto del Corso Trieste, dove numerosi negozi hanno chiuso negli ultimi anni per mancanza di clienti, mentre quelli rimasti sono in grande difficolta’, vista “l’assenza di servizi connessi, come i parcheggi – spiegano – e la circostanza che i bus turistici non fermano in citta’, relegando all’isolamento, nonostante la presenza nelle vicinanze della Reggia Vanvitelliana, l’intero centro storico”.