I DATI COVID A CASERTA. 44 nuovi contagi in un giorno. Tasso di positività a quasi 5%. L’ELENCO COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Sono 44 i nuovi casi di contagio da Covid registrati dall’Asl di Caserta nel suo report quotidiano, su 899 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 4,89%.

Nessun nuovo decesso, i guariti sono 30.

Il numero delle persone attualmente positive (+14) torna dunque a quota 441.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ELENCO COMUNE PER COMUNE: ELENCO TAMPONI PER COMUNI – COVID-19 ASL CASERTA_18_07_2021_14_00 con CE

In Campania, invece, 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4,54%, oggi è salito al 4,78%.

5 le persone decedute, 1.116 le persone guarite secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania.

In merito alla situazione negli ospedali, c’è un leggero rialzo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 85, ieri 82) mentre ancora in calo quelli di degenza (oggi 967, ieri 1011).