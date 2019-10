I familiari ne denunciano la scomparsa, ma lui è in carcere in Francia

ARIENZO – Di lui non si avevano più notizie dal 3 ottobre scorso, da quando, in pratica, Alfonso Guida, 37enne originario di Arienzo ma residente per lavoro a Milano, non aveva fatto più rientro a casa e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Alfonso Guida è stato ritrovato e, fisicamente sta bene, ma si trova agli arresti a Rouen in Francia.

Il giovane, a quanto apprendiamo, è partito il 27 settembre scorso da Bergamo per raggiungere la Romania, paese della compagna, per ritirare un furgone e rientrare in Italia. Ma così non è andata in quanto, il giovane prima si è recato in Spagna e poi in Francia dove è finito nei guai ed è stato arrestato.

Questo, in pratica, il motivo per cui poi, il 37enne non ha più comunicato con i suoi parenti.