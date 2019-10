I milioni “a palate” del Consorzio del Basso Volturno. Quando De Nardo inventò Campania Bonifiche e arruolò la ditta padovana

CASERTA (g.g.) – L’incredibile assunzione con sontuoso contratto a tempo determinato da 60 mila euro annui del segretario provinciale del Partito Democratico Emidio Cimmino, grazie ad un atto amministrativo innescato dal segretario cittadino di Frignano del Pd Carlo Maisto, oggi commissario del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, per intenderci, quello che ha sede a Caserta, in via Roma, ha riproposto, almeno al cospetto della nostra sensibilità e del nostro interesse, la questione di questa strana società in house, chiamata Campania Bonifiche, nuovo datore di lavoro di Emidio Cimmino, che però, da consulente, pare che non abbia nemmeno l’obbligo di obliterare il badge (LEGGI QUI LA STORIA).

Siccome qui, a Caserta, è normale quello che altrove sarebbe assurdo, non ci aspettiamo, in funzione di questo articolo, granché in termini di logiche conseguenze, che tali qui non sono, rispetto a quello che andremo a riassumere, declinando la storia surreale di questa società satellite del Consorzio di Bonifica.



la presenza di potestà costitutiva e di rappresentanza di Campania Bonifiche presente e futura era legata indissolubilmente alla titolarità della legale rappresentanza dei consorzi di Bonifica

Correva, su per giù, l’anno 2009 e come raccontavamo in un articolo pubblicato qualche settimana fa, l’allora commissario del Consorzio di Bonificavide accendersi una lampadina sulla sua testa. Mentre questo accadeva, il suo collega, commissario del, di cui De Nardo, essendo salernitano, aveva dimestichezza, lo chiamò al telefonino: ““.“.“.I due compari erano stati oggetto, dunque, di un evento prodigioso:. Eureka, cioè il Perfetto del verbo Eurisco (che in greco si scrive diversamente ma non siamo qui a sottilizzare), che significa “Io trovo”. Dunque, “Ho trovato”. Questi due autentici inventori erano stati dunque raggiunti, percorsi dalla stessa scossa di ingegno:Attenzione, scherzi a parte,Ma si sarebbe potuto chiamare anche Pinco Palla, Learco, Costante, Alfredo. Così come De Nardo e Marotta si sarebbero potuto chiamare benissimo Fausto, Gino, Felice o Eddie. Insomma,. E d’altronde, se girate un po’ lo sguardo nel resto d’Italia, ma anche in Europa, nei paesi in cui questi enti sono previsti nelle legislazioni vigenti, vedrete che per la loro essenza di società in house. Dunque, non vedrete mai che i fondatori sono ancora nel controllo, in pieno controllo, della società, in quanto, cioè i Consorzi di bonifica, gestiti altrettanto avventurosamente da commissari scelti dalla Regione., quindi di mettere le mani nel ricco salvadanaio nei ruoli dei poveri contadini casertani, molti dei quali sono chiamati a pagare fior di quattrini a titolo di canone per servizi, il più delle volte, inesistenti o molto inefficienti.che deve portare al raggiungimento dell’obiettivo, arrivandoci per gradi. Una società in house pubblica non può svolgere l’azione di recupero coattivo dei ruoli non pagati all’ente proprietario della società in house. Esiste evidentemente un albo di soggetti abilitati a farlo. E allora,. Vabbè, saranno state delle sommette! Ci possiamo mai mettere a fare una gara per “quattro pidocchi”? Tutto è relativo nella vita., forse anche qualcosa in più, in ruoli finiti nel calderone degli inadempienti e dunque affidati alla società del recupero coattivo. In poche parole (e finiamo qui la prima parte del racconto per evitare di allungarci troppo e rendere ancor più complicata la lettura di vicende già) De Nardo, nella veste di commissario del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, fece un affidamento diretto ad una società, fornendole la potenzialità, che un soggetto specializzato è in grado di ben capitalizzare, di raccogliere 30 milioni di euro dei contribuenti.Affidamento diretto, ripetiamo.C’entra col resto di due, anzi, c’entra col resto di altre decine di milioni di euro. Ve lo racconteremo tra qualche giorno, nella seconda parte della storia.