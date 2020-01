I nipoti del boss picchiano la barista per una birra, il processo si farà

CASAL DI PRINCIPE – Saranno giudicati per l’accusa di lesioni ma non per quella di tentata estorsione. Una piccola buona notizia arriva per Alessio e Vincenzo De Falco, i gemelli 18enni di Casal Di Principe, accusati di aver malmenato una barista in un locale, il Gran Vesuvio Caffè, di San Cipriano d’Aversa. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini, ricevendo il via libera al giudizio immediato per i nipoti di Vincenzo De Falco, O Fuggiasc, boss deceduto.

I De Falco si sono sempre difesi, dichiarando di aver pagato la birra e di aver reagito a dei comportamenti della barista. La ragazza, dopo l’aggressione denunciata, ha riportato ferite al volto e al torace.