I NOMI. 19enni in fuga per quasi 50 km dai carabinieri e ne feriscono uno: ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CANCELLO ARNONE – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, poco prima delle ore 3, hanno notato un’auto in via Fratelli Cervi con a bordo due giovani, i 19enni Emanuele Ricci e Vincenzo Baroniello

I militari hanno intimato l’alt ma il conducente dell’auto ha accelerato dandosi alla fuga, imboccando diverse strade contromano e danneggiando alcune auto in sosta. L’inseguimento è proseguito per oltre 40 km fino a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, dove l’auto si è fermata e i due giovani hanno tentato la fuga a piedi.

I carabinieri hanno proseguito l’inseguimento e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccare i due giovani, che sono stati arrestati e portati in carcere per danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due carabinieri è stato medicato da personale del 118 per contusioni giudicate guaribili in 7 giorni.