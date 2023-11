I NOMI. Accompagna la sorellina all’appuntamento con i suoi violentatori, due fratelli sotto processo

La ragazzina raccontò tutto alla madre che denunciò i due uomini.

PIEDIMONTE MATESE. Sono accusati di avere violentato una ragazza, all’epoca dei fatti di appena 14 anni. Per questo sono finiti sotto processo i due fratelli Angelo e Pietro Iaquinto. Il brutale abuso avvennero nell’aprile del 2018: una sera la ragazzina tornò a casa con i vestiti lacerati ed in lacrime e raccontò alla madre di essere stata violentata da due uomini, due uomini che lei conosceva.

Subito la donna si recò a sporgere denuncia ai carabinieri per poi portare la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte. La vittima rese un racconto agghiacciante agli investigatori è il fatto apparve subito ancora più aberrante perché a condurre la ragazzina in quella trappola fu la sua sorellastra. I due uomini minacciarono anche l’adolescente: le intimarono di non raccontare nulla di quanto avvenuto ma, fortunatamente, invece, la vittima si confidò subito con la madre. La prossima udienza si riterrà nel febbraio del 2024,