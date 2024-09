I NOMI. Bancarotta fraudolenta, assolti due noti imprenditori

Agli imputati era contestato di aver sottratto i libri e le scritture contabili della società e di aver distratto la somma di quasi 200mila euro dalla massa fallimentare

MARCIANISE -Stamattina la terza sezione collegio A Presidente Giuseppe Meccariello ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta Giancarlo Buonpane, difeso dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Luca Tornatora, e Francesco Raucci, difeso dall’avv. Annamaria Ferriero, entrambi di Marcianise, nella qualità di amministratori della società HP srl. Agli imputati era contestato di aver sottratto i libri e le scritture contabili della società per non consentire la ricostruzione del patrimonio e di aver distratto la somma di quasi 200mila euro dalla massa fallimentare, che risultava ancora dall’ultimo bilancio approvato, prima che gli imputati cedessero le loro quote .