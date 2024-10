I NOMI. Cellulari in cella, ASSOLTI madre e figlio

Accolte le tesi del difensore

CASERTA – Cellulari in cella, assoluzione per Teresa Rea, 80 anni, e per il figlio Antonio Corvino, 46enne, detto culacchiotto. Secondo l’accusa la donna, durante un colloquio in carcere, avrebbe consegnato al figlio detenuto, a Poggioreale, un microcellulare finendo ai domiciliari perchè responsabile di aver introdotto un cellulare in carcere.

Secondo l’accusa, la donna durante un colloquio, lo scorso 9 novembre, con il figlio detenuto sperando di non essere vista aveva passato un telefonino munito di sim e un cavetto usb. Accolte le tesi del difensore: i due ieri sono stati scarcerati