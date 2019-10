I NOMI. Riciclaggio del denaro dei Casalesi in Sardegna: TUTTI ASSOLTI gli imprenditori

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Sono stati tutti assolti dall’accusa di riciclaggio dei soldi della camorra. Dopo sei ore di camera di consiglio, i giudici della prima sezione penale del tribunale di Cagliari, presieduti dal giudice Tiziana Marogna, hanno ritenuto non colpevoli tutti gli imputati: l’ex sindaco di Sestu Luciano Taccori, l’ex assessore dello stesso Comune Paolo Cau, gli imprenditori Bartolomeo Piccolo, Alessandro Falco, Antonino Di Martino, Nicola Fontana, difeso dall’avvocato Vittorio Giaquinto, Rosa Garofalo, Gilda Piccolo, Angela Miccio, Luisa Di Martino e Alessandra Coronella, l’ex consigliere regionale campano Luciano Passariello, Salvatore Venturino e Rosa Fontana e l’ex sottosegretario ed europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu. Gli uomini alla sbarra erano finiti nell’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Cagliari condotta dal pm Emanuele Secci e dal Gico della Guardia di finanza.

Gli inquirenti avevano ipotizzato un riciclaggio dei soldi dei clan Casalesi e D’Alessandro in merito alla vendita di un terreno a Villasimius, nel quale poi una cordata di impresari casertani ha realizzato un villaggio turistico finito sotto sequestro. Per i giudici, terminato il processo durato vari anni, non c’è stato dunque alcun riciclaggio di denaro. Ordinata così la restituzione di tutti i beni sequestrati.