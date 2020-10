I NUMERI DEL COVID. Su 2.427 nuovi contagi, l’1% ha dei sintomi: mai così tanti asintomatici. DATO NAZIONALE. Aumentano i casi con quasi 200 mila tamponi. TUTTI I DATI

CASERTA – Frenata l’incremento giornaliero dei contagi Covid rispetto al record di ieri, quando sono stati rilevati 2.761 nuovi positivi su 14.781. Oggi il bollettino registra 2.427 casi, di cui solo 31 sintomatici, su 15.030 tamponi.

Continua a scendere la percentuale di nuovi positivi al covid. Dopo il 4% di ieri, cifra in calo rispetto ai giorni scorsi, scende ancora la percentuale: 1,27%. Un risultato, quello degli asintomatici (98,73%), mai così alta da settimane. Un calo che stride duramente con le dichiarazione del presidente De Luca della scorsa settimana (LEGGI QUI).

Ben 17 le nuove vittime (decedute tra il 24 e il 27 ottobre) che portano il totale a 624, e 365 i guariti nelle ultime 24 ore. Il report dei posti letto su base regionale segnala 143 degenze in terapia intensiva (su 227 attivabili) e 1.218 posti di degenza occupati su 1.500 attivabili.

DATO NAZIONALE – – Sono 24.991 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 21.994 di ieri, per un totale di 589.766. Diminuisce il numero dei decessi: rispetto ai 221 di ieri se ne registrano oggi 205, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 37.905. Aumentano poi i tamponi effettuati, che passano a 198.952 rispetto ai 174.398 di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 275.404 (+3.416) mentre il totale degli attualmente positivi sale a 276.457 con un incremento di 21.367 unità. Al momento sono 14.981 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 1.536 persone (125 in più). Sono poi 259.940 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (7.558), il Piemonte (2.827), la Campania (2.427), il Veneto (2.143), Lazio (1.963).