CORONAVIRUS. DE LUCA BUGIARDO. Ha detto che i casi sintomatici sarebbero aumentati. Dai dati ufficiali di oggi sono diminuiti dal 5% al 4%. TUTTI I NUMERI

Se non ci credete, cliccate sul link dedicato e guardate il video al minuto 17. L’ha dichiarato esplicitamente nell’intervento video di oggi pomeriggio. Il problema non è De Luca, ma quella condizione che gli consente di star tranquillo, dato che qualsiasi balla racconti alla gente, ad un popolo ormai totalmente rincitrullito, questa viene bevuta senza resistenze

CASERTA – Sono 2.280 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 15.801 tamponi. E’ il dato più alto relativo ai nuovi positivi registrati in un solo giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza ed è la prima volta che in Campania si supera il numero di 2mila nuovi casi in un giorno. Dei 2.280 nuovi casi, fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania, 100 sono sintomatici e 2.180 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania sale a 34.305, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 830.767. Nel bollettino sono inseriti 12 nuovi decessi legati al coronavirus, ma l’unità di crisi regionale specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre e registrati ieri. Sono 194 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 9.107.

Nella conferenza odierna via Facebook, il governatore Vincenzo De Luca, giustificando la richiesta del prossimo lockdown regionale, ha detto (al minuto 17) chiaramente che i dati del contagiati asintomatici aumentano all’incremento dei positivi. Questa, numeri ufficiali della Regione alla mano, è una cosa non vera. Infatti, nel giorno in cui la Campania registra il dato più alto di tamponi risultati positivi al covid, 2.280, gli asintomatici sono in aumento, superando quota 95%, in crescita rispetto al dato di ieri (LEGGILI QUI). A questo punto, la certezza che il presidente di regione punti più alla divulgazione della paura, piuttosto che alla condivisone della verità con i suoi corregionali, diventa sempre più forte.