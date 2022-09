I NUOVI EXIT POLL di Antonio Noto e Tecnè: centrodestra tra 41,5 e 45,5%, centrosinistra tra il 25 e il 29%, Calenda e Renzi tra il 5 e il 9%, Cinque Stelle… Vola Fratelli d’Italia

Dopo l’Instant poll di Swg, ecco le stime di altri due prestigiosi istituti di sondaggio.

CASERTA I primi Instant poll di Swg forniscono anche i voti dei singoli partiti. Quelli mandati in onda nello speciale elezioni di Raiuno condotto da Bruno Vespa, sono invece exit poll, cioè simulazioni di voto effettuate chiedendo agli elettori, nel rispetto di un campione rappresentativo, di rivotare in una cabina informale, fuori dal seggio.

Il consorzio Opinio del noto sondaggista Antonio Noto, ha pubblicato i primi dati che vedono il centrodestra attestato, tutto sommato nel rispetto dei sondaggi dell’ultimo mese, tra il 41 e il 45%. Il centrosinistra viene dato tra il 25,5 e il 29,5%; Azione-Italia Viva, in pratica Calenda e Renzi, tra il 6,5 e l’8,5%, infine il Movimento 5 Stelle tra il 13,5 e il 17,5%, a conferma della rimonta che c’è stata, essendo il movimento di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte partito da una base del 10/11%.

LA INTENTIONT POLL DI TECNE‘

Sta lavorando per le reti Mediaset l’altro istituto di sondaggio Tecnè, i cui numeri non differiscono più di tanto da quelli contentuti nell’exit poll fatto da Antonio Noto per Raiuno. In questo caso il centrodestra viene dato tra il 41,5 e il 45,5%. Il centrosinistra tra il 25 e il 29%. Cinque stelle tra il 14 e il 18%, Azione-Italia Viva tra il 5 e il 9%.