I VENERDÌ DEL CLURICAUN CON TANTA MUSICA E OTTIME BIRRE IL 18 OTTOBRE LA TRIBUTE BAND “QUEEN OF BULSARA

CASERTA – Ancora grandi appuntamenti con la musica al Cluricaun, il locale situato in via Clanio a Caserta che ogni venerdì offre le migliori birre e le fantastiche note delle migliori band per rendere più piacevoli le serate. Il 18 ottobre, nell’ambito dei “Venerdì del Cluricaun” sarà possibile divertirsi con la tribute band “Queen of Bulsara”, a partire dalle ore 21.30.

Ma la programmazione del pub casertano non si ferma qui e già per venerdì 25 ottobre è fissato un nuovo appuntamento con i “Team Rocker”, che si esibiranno nelle sigle anime e cartoni animati per farci tornare tutti un po’ bambini.



E per il mese di novembre sono previste tante sorprese, con una serie di serate con divertimento assicurato, accompagnate da buon cibo e ottime birre.

Non resta che prenotare la tua serata al numero 3911344603