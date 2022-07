I VIDEO. CASERTA. Sosta selvaggia in via Sant’Augusto. Santonastaso (Fdi): nell’area Mc Donald’s tutto è permesso nell’impunità totale

IN CALCE I DUE VIDEO, REALIZZATI IERI SERA ALLE 21.30 nell’area dei “mille supermercati”. La denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia

CASERTA Riceviamo e pubblichiamo la nota, ed i due video in calce a questo articolo, inviatici dal capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Caserta, Paolo Santonastaso.

Il consigliere di minoranza denuncia quanto accade, praticamente quasi ogni sera, in via Sant’Augusto. “I due video che mi sono stati inviati ieri sera e girati alle ore 21.30 – spiega Santonastaso -, mostrano la situazione che si verifica puntualmente, quantomeno tra venerdì e domenica, ogni settimana a

Caserta in Via Sant’Augusto, zona Mc Donald’s: auto parcheggiate ovunque nell’impunità

totale. Già l’hi segnalato alla Commissione di cui faccio parte. Ma forse nell’area dei mille supermercati tutto è concesso? È una zona franca? O al Mc Donald’s tra le tante concessioni è stato permesso anche di utilizzare lo spazio pubblico esterno al parcheggio?”. Domande che ci facciamo tutti. Nella speranza che qualcuno risponda a Palazzo Castropignano.