SAN PRISCO/CASAGIOVE – L’odore acre del Tifata che brucia, nel versante di San Prisco, sta arrivando fino al centro di Caserta. E’ quanto sta accadendo in questi minuti. Una colonna impressionante di fumo denso e nero visibile molto bene anche dall’autostrada. Una zona già martoriata ad agosto e, in quell’occasione dovettero intervenire i canadair per spegnere le fiamme.