I VIDEO. MALTEMPO IN TERRA DI LAVORO. Strade come torrenti da Caserta a Marcianise, dall’agro aversano a quello caleno

In calce i video che mostrano la situazione a Cesa. Anche qui il maltempo ha imperversato e, anche qui, le strade si sono allagate. Molti gli interventi dei vigili del fuoco

CESA Il maltempo non dà tregua: da Caserta a Marcianise, dall’agro aversano a quello caleno, anche oggi temporali e pioggia a catinelle in molti Comuni di Terra di Lavoro. Eppure se esistono realtà dove le caditoie sono pulite ed i tombini reggono, ce ne sono altre dove le strade si trasformano in torrenti in piena. E’ il caso di Cesa, dove oggi pomeriggio nuvoloni neri hanno oscurato il cielo e la pioggia è caduta giù in modo vigoroso. Basta guardare i video per capire la situazione.