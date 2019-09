Il camion si schianta con le barriere e viene chiusa la Statale

PRESENZANO (red.cro.) – La strada statale 85 “Venafrana” e’ provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 4,600 (direzione Caianello) per un incidente avvenuto in localita’ Presenzano, in provincia di Caserta, nel quale e’ rimasto coinvolto un mezzo pesante, che e’ finito contro le barriere. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per le attivita’ di rimozione del mezzo, per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.