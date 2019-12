Il cantante di CASAL DI PRINCIPE Marco Sentieri sogna Sanremo. E’ in finalissima

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Orgoglio casalese alle stelle, Marco Sentieri alla finale di Sanremo giovani in onda il 16 dicembre 2019. Grande esibizione per il cantante casalese, nato l’11 giugno 1985, con la sua Billy Blu. Marco Sentieri è il nome d’arte di Pasquale Mennillo, appassionato del genere reggae e dub, nato a Casal di Principe. Il giovane cantante esplode musicalmente in Romania, partecipa al George Grigoriu Festival, incantando il pubblico e riuscendo anche a imporsi nella serata finale del festival. In quell’occasione, ha cantato proprio di George Grigoriu, compositore rumeno, a cui è dedicato il famoso festival, e A me me piace ‘o blues, successo del grande Pino Daniele. Nell’autunno 2019, partecipa a Sanremo Giovani, rientrando nella lista dei 20 finalisti, con un brano dalle sonorità dub.

In Romania, partecipa a X-Factor. Marco insieme a Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Thomas si esibiranno alla finale del 19 dicembre che ha il fine di conquistare la categoria ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2020.

In Italia, invece, ha fatto parte e fondato Il Quarto Senso, un quartetto capace di arrivare ai primi posti di Sanremo Rock Giovani. Molto conosciuto a Napoli, ha aperto i concerti di artisti del calibro di Clementino, Rocco Hunt e Moreno. In paese c’è grande entusiasmo e orgoglio per questo giovane di successo, che sin da piccolo ha coltivato la sua passione per la musica, tra mille difficoltà, un esempio di eccellenza casalese, che inorgoglisce i tanti che fanno il tifo per lui, affinchè possa vincere l’ambito premio.