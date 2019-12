Il Comune di CASERTA vuole abbattere 21 alberi sani. Perché? La petizione promossa dai cittadini

CASERTA – Piazza Padre Pio è da anni al centro delle cronache cittadine per il degrado e l’incuria in cui, a fasi alterne, si ritrova a versare.

Noi di Casertace ce ne siamo occupati più volte (Leggi anche: CASERTA. Il parco giochi della villetta Padre Pio chiusa per motivi di sicurezza: l’ennesima figuraccia dell’amministrazione comunale).

Esiste, i più informati lo sapranno già, un maestoso progetto di riqualificazione della piazza, per il quale il Comune di Caserta ha ottenuto (già più di un anno fa) un finanziamento di ben un milione e duecentomila euro dalla Regione Campania.

Una cifra che appare enorme se riferita ad un singolo spazio pubblico, esteso poco più di 5.000 metri quadri, mentre numerosi altri in città languono in condizioni simili se non peggiori. Anche su questo, e sulla bizzarra pista ciclabile (cieca) che dovrebbe girare intorno a Piazza Padre Pio, ci eravamo interrogati: CASERTA. La pista ciclabile (cieca) intorno a Piazza Padre Pio è un mezzo bluff e fa indignare “Casertainbici”.

Ora la stessa area è al centro di una petizione popolare veicolata attraverso la nota piattaforma Change.org, il cui testo integrale alleghiamo di seguito. In calce anche il link per chi volesse apporre la propria firma:

Piazza Padre Pio è una villetta al centro della città di Caserta caratterizzata da una florida vegetazione e circa una quarantina di alberi sani ad alto fusto.

La piazza versa da molti anni in condizioni di degrado e abbandono, per cui urge un serio intervento di riqualificazione. Il Comune di Caserta è riuscito a ottenere l’erogazione di fondi comunitari, riconducibili al fondo PICS, per realizzare l’intervento richiamato. Tuttavia, il progetto approvato dal Comune prevede l’ABBATTIMENTO DI 21 ALBERI AD ALTO FUSTO, senza ripiantumazione, ed è stato sviluppato senza andare incontro alle reali esigenze dei fruitori della piazza.

Chiediamo al Comune di Caserta e, in particolare, al RUP, ing. Francesco Biondi, di prevedere una VARIANTE IN CORSO D’OPERA al fine di:

1. NON ABBATTERE nessun albero sano. Se alcuni alberi dovessero essere necessariamente abbattuti, per comprovati motivi di sicurezza e non di progetto, prevedere la ripiantumazione degli stessi in numero pari a quelli abbattuti più 1/3;

2. prevedere una recinzione che salvaguardi la SICUREZZA dei bambini nella zona in cui saranno disposte le giostre;

3. prevedere una area dedicata ad uso esclusivo dei cani (cosiddetto sgambatoio), a oggi presente in una sola piazza della nostra Città e, in ogni caso, assolutamente inadeguato all’uso adibito;

4. preservare la Statua di Padre Pio, cara a molti cittadini e simbolo della piazza a cui da il nome.

Firma la petizione per sensibilizzare chi di dovere sui punti di cui sopra, soprattutto per quanto concerne l’abbattimento degli alberi in una città come la nostra afflitta dall’inquinamento e caratterizzata dalla una delle più alte incidenze di tumori in Italia: CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE