BELLONA – Si registra anche a Bellona un decesso per Covid. A perdere la vita Luigi De Crescenzo. Gigino, così affettuosamente chiamato, lascia un grande vuoto in tutta la comunità di cui era parte integrante e per la quale era sempre disponibile ad impegnarsi. Non ultima la sua Presidenza del Comitato festa di Bellona.

Lascia nel dolore la moglie Maria Papa e i figli.