RECALE (red.cro.) – E’ successo in via Gibuti, nel parcheggio delle Poste, questa mattina, intono alle 7.30, un uomo ha tentato di togliersi la vita utilizzando il metodo, purtroppo ben conosciuto e che tante vittime ha mietuto, dello scarico dell’auto collegato all’abitacolo attraverso un tubo. Al momento non ci sono altre informazioni, se non quella dell’intervento immediato del personale del 118.