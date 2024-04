IL DRAMMA. Travolta e uccisa dal camion dei rifiuti, muore studentessa

Pare che la giovane fosse in sella alla sua bici quando è stata investita dal mezzo dell’Asia.

REGIONE. Travolta e uccisa da un camion dei rifiuti dell’Asìa, mentre era in bici in piazza Cavour. A perdere la vita una studentessa tedesca di 27 anni. Il drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte a Napoli. Pare che la giovane fosse in sella ad una bicicletta presa a noleggio quando è stata investita da un mezzo Asìa, nella piazza del centro storico. La giovane donna è stata soccorsa dal 118, ma è poi deceduta in ospedale . I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. a salma della giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale. Inoltre, è stata prontamente informata l’ambasciata tedesca per notificare ai familiari il decesso. Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Dai primi accertamenti emerge che la ciclista potrebbe aver effettuato un improvviso cambio di direzione proprio mentre l’autocarro si avvicinava, rendendo impossibile all’autista evitare l’impatto. Fin da subito la situazione è apparsa molto grave agli agenti della Unità Operativa Chiaia della polizia municipale immediatamente intervenuti.