Il Liceo economico (LES)un passo verso la legalità: al “Manzoni” il progetto “Fisco e Scuola”

Questa progettualità mira a promuovere la conoscenza e l’adozione di comportamenti fiscalmente corretti tra le nuove generazioni

CASERTA – Anche quest’anno il Liceo Manzoni – da sempre in in prima linea nell’educazione dei giovani non solo dal punto di vista accademico, ma anche sotto il profilo civico e sociale – promuovendo il progetto “Fisco e Scuola. PER SEMINARE LEGALITÀ”, un’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’educazione civica e finanziaria.

L’evento, che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 09.30 nell’Aula Magna del Campus Manzoni, rientra in un ciclo di incontri e attività rivolti agli studenti del Liceo Economico-Sociale (LES), il cosiddetto “liceo della contemporaneità”, unico presente nel territorio casertano, caratterizzato dallo studio del diritto, dell’economia,della lingua inglese, francese o spagnola.

Questa

progettualità mira a promuovere la conoscenza e l’adozione di comportamenti fiscalmente corretti tra le nuove generazioni.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Adele Vairo, il dibattito sarà animato da esperti del settore, Giovanni Joey Pasquariello e Fiorentino Tramontano, che dialogheranno con gli studenti manzoniani, fornendo spunti e strumenti utili per comprendere l’importanza della legalità nel mondo contemporaneo.

La docente Marilina Pugliese è la referente di questo progetto, che rappresenta un passo importante nella nostra missione educativa, “preparare i ragazzi a diventare “sentinelle vigili” della legalità”, ha chiosato il Dirigente scolastico Adele Vairo.