IL LUTTO. Addio a Lucio, anima musicale della comunità

CELLOLE – Lutto nella comunità di Cellole per la prematura scomparsa di Lucio Cornelio, 58 anni.

Lucio era un musicista, amava suonare la sua chitarra e cantare, con lui se ne va un pezzo di arte locale. Appresa la ferale notizia la comunità si è stretta ai familiari. Numerosi i messaggi in suo ricordo affidati ai social. A ricordarlo in un post dalla sua pagina Facebook anche il primo cittadino Guido Di Leone: “È volato via un mito della nostra Cellole. Si è spento Lucio The Boss. Una notizia che da tanta tristezza. Lucio Cornelio ha fatto parte della vita della nostra Città, un’icona di più generazioni. Ha fatto cantare tutti, tutti gli volevano bene, ha lasciato il segno nel suo percorso in questa vita. Io già ti immagino caro Lucio, sei già tra gli angeli con la tua chitarra a cantare con loro: “Born to the Baia Domizia”, “La Spagna indignat”, “Credo in te”. Rimarrai per sempre nei nostri cuori e nel libro di storia della nostra Città. Arrivederci Boss, fai buon viaggio”