Figlio di uno noto ristoratore del posto

CELLOLE – Un lutto scuote la comunità di Cellole e il commercio locale. Si è spento a Roma, a soli 43 anni, Tommaso Russo, figlio di Antonio storico ristoratore di Baia Domizia.

Qualche giorno fa ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza, a Roma città dove viveva, in ospedale dove purtroppo è deceduto. Negli anni passati aveva lavorato anche come barman in un locale a Cellole. Lascia affranti dal dolore i figli e i familiari tutti.