Il ministero dell’Interno stanzia ottocentomila euro per il restauro dell’Abbazia medioevale di San Pietro ad Montes.

Caserta – Disposto uno stanziamento di 800mila euro per la conservazione dell’ ABBAZIA DI “SAN PIETRO AD MONTES. È quanto rende noto don Nicola Lombardi, in qualità di rettore della chiesa abbaziale (XII secolo) in Piedimonte di Caserta, di proprietà del Fondo Edifici Culto (FEC) del Ministero degli interni.

Il noto e operoso parroco casertano, in una sua nota dichiara: “ …ringrazio vivamente il signor prefetto Raffaele Ruberto per aver accolto l’istanza di restauro della suddetta Chiesa da me presentata l’anno scorso. L’ edificio risulta gravemente danneggiato a causa delle abbondanti piogge degli ultimi anni a tal punto da limitare le celebrazioni liturgiche e le visite al pubblico. Il considerevole finanziamento contribuirà a sostenere progetti redatti a cura della Soprintendenza di Caserta. Permetterà, dopo circa 40 anni dall’ultimo intervento di restauro, di salvaguardare un bene culturale identitario della Civitas casertana. Il soprintendente dott. Mario Pagano, in visita all’Abbazia medievale l’altro giorno, ci ha assicurato la piena disponibilità del suo ente a tutelare questo gioiello di arte medievale di Terra di Lavoro. Auspico che anche gli enti locali sappiano valorizzare il patrimonio culturale della città e della provincia di Caserta inserendo tale tesoro in una rete sistemica di beni culturali e ne favoriscano la conoscenza nonché l’accesso con servizi pubblici e adeguamenti stradali”.

L’auspicio del sacerdote è anche il nostro.