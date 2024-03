IL NOME. Condannato casertano per usura e tentata estorsione ad imprenditore

CASAGIOVE – Paolo Pagnozzi in qualità di reggente del clan beneventano, è il figlio di Gennaro Pagnozzi “il giaguaro”, avrebbe dato mandato ai suoi coimputati Gerardo Marino e Clemente Caliendo di prestare soldi all’imprenditore, che avrebbero poi minacciato a seguito di alcuni suoi ritardi nel versamento delle rate. Queste le accuse della procura Antimafia di Napoli.

Per Pagnozzi c’è stata assoluzione, mentre Marino è stato condannato sei anni ed otto mesi, pena dalla quale è stata esclusa l’aggravante camorristica.

Rinvio a giudizio per Clemente Caliendo, che, a differenza di Paolo Pagnozzi e del 71enne di Casagiove Gerardo Marino, ha optato per il dibattimento “ordinario” e non per il rito abbreviato.