IL NOME E IL VIDEO. Ecco chi è il 19enne in carcere accusato di aver quasi ucciso un 16enne all’aperitivo. Gli altri cinque e la scena choc del branco

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Passerà la notte di San Silvestro in carcere, in una cella dell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, Vittorio Merola, 19 anni, il ragazzo fermato l’altro ieri con l’accusa di aver quasi ammazzato di botte un sedicenne durante l’aperitivo della vigilia all’anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di uno dei sei giovani immortalati in questo video che pubblichiamo, dal quale emergerebbe chiaramente l’aggressione da parte di un branco con calci, pugni e addirittura sedie di ferro, nei confronti di un sedicenne, ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Caserta.

Solo una persona è stata arrestata mentre gli altri cinque, probabilmente indagati, hanno ricevuto un provvedimento di daspo emesso dal questore di Caserta.

I cinque hanno il divieto, per una durata di 18 mesi e nella fascia oraria serale e notturna, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento di Santa Maria Capua Vetere, come bar, pub, ristoranti, pasticcerie e similari. La misura è aggravata dalla prescrizione di comparire presso il Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere, in determinati orari e giorni.