IL NOME E LA FOTO. CAMORRA. Stanato latitante del clan Belforte: ecco dove si nascondeva

Colpito da ordine di esecuzione per una condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a San Nicola la strada un uomo, Giuseppe Letizia classe ‘57, ricercato in quanto colpito da ordine di esecuzione per una condanna, pronunciata dalla Corte di Cassazione a oltre 6 anni e mezzo di reclusione.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, ha rintracciato la persona in un’abitazione di San Nicola la Strada, ricavata in un garage, associandola presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per l’espiazione della pena detentiva.

L’uomo, già conosciuto per numerosi pregiudizi, è stato condannato alla detenzione per un cumulo di pene, per aver commesso, dall’anno 2005, vari reati, tra cui rapina e ricettazione.