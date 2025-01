IL NOME. Giallo in paese, 60enne trovato morto davanti casa

Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce sull’accaduto

GIOIA SANNITICA – Il corpo senza vita di Giuseppe Conte, 60 anni, è stato rinvenuto, questa mattina, fuori la sua abitazione in via Selvareccia a Gioia Sannitica.

Scattato l’allarme sul sposto si sono portate due ambulanze e i carabinieri della stazione di Piedimonte Matese ma in sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è già stata sequestrata. sarà l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso.