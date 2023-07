IL NOME. Latitante in vacanza con la famiglia: arrestato

Trasferito in carcere

AVERSA/SANT’ANTIMO – Stava trascorrendo le vacanze nella provincia di Salerno il 30enne Antimo Belardo, di Sant’Antimo, in provincia di Napoli: l’uomo, destinatario di un arresto per droga emesso il 7 luglio scorso, è stato bloccato dai carabinieri di Giugliano in Campania che si sono presentati all’alba in una villetta di Agropoli dotata di

piscina e con tanto di vista sul mare. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale del riesame di Napoli, per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, lo stesso giorno in cui Belardo si è reso irreperibile.

I carabinieri si sono messi sulle sue tracce e l’hanno arrestato alle 6 di questa mattina, dopo aver bussato alla porta della villetta dove stava in vacanza con la sua famiglia. E’ stato proprio lui ad aprire la porta ai militari dell’Arma

che

poi l’hanno ammanettato. Il ricercato è stato poi trasferito nel carcere di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.