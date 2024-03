IL NOME. Minaccia di morte l’avvocata e i figli dopo lo sfratto: CONDANNATA

CASTEL VOLTURNO – È terminato il procedimento penale, con giudizio immediato, nei confronti di Antonella Saviello, 51enne residente a Castel Volturno e già sottoposta al divieto di avvicinamento all’avvocatessa Carla Chiacchio.

Saviello è stata condannata a due anni e sei mesi per il reato di atti persecutori. La legale ha richiesto che il risarcimento venga devoluto all’associazione FORTI GUERRIERE, associazione a tutela delle donne vittime di violenza, presso la Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus.

Colpevole di assistere, in una causa di sfratto, la proprietaria di casa. Per queste ragioni un’avvocatessa è finita nel mirino di una donna che per mesi l’ha insultata e minacciata. Minacce che si sono estese anche ai figli della professionista che ha poi presentato denuncia per stalking.

L’avvocata vittima di stalking, parte civile, è stata assistita dall’avvocato Raffaele Costanzo.

LA STORIA

A seguito dello sfratto dall’immobile sito a Varcaturo, “con condotte reiterate e consistite in continue minacce e molestie a mezzo telefono” rivolte all’avvocato Chiacchio, avvocato patrocinatore della proprietaria nella causa per intimazione di sfratto, chiamandola insistentemente e inviandole lunghi messaggi vocali, minacciandola di morte, dicendole che l’avrebbe sparata e che avrebbe ucciso i suoi figli, insultandola con frasi tipo “zoccola, troia, devo ucciderti, devo sfregiarti con l’acido, ti farò piangere sul fosso del cimitero dei tuoi figli” dicendo

di sapere che scuola frequentassero, causava alla vittima un grave stato di ansia e paura, al punto da costringerla a modificare le abitudini quotidiane proprie e dei propri figli.