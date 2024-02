IL NOME. Truffa anziani fingendosi medico dell’Inps: spedita ai domiciliari

La donna condannata a 4 anni e 7 mesi.

CASTEL VOLTURNO. Per lei il magistrato di sorveglianza ha disposto gli arresti domiciliari: Angela Saggese, la 63enne residente a Castel Volturno, per le sue condizioni di salute ha, dunque, lasciato il carcere. La donna fu condannata nel 2019 a 4 anni e 7 mesi di reclusione perché, presentandosi come un medico dell’Inps, si presentò a casa di una coppia di anziani e, con una scusa, li ripulì di contanti e gioielli.