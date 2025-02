IL NOME. Un malore stronca in casa papà 55enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Si svolgeranno domani, martedì 12 febbraio, alle 10:30 nella chiesa di San Martino Vescovo, i funerali di Luigi Abbunto, deceduto ieri, lunedì.

L’uomo, residente a poche centinaia di metri da un’altra parrocchia, quella di San Pietro Apostolo, è deceduto nella sua abitazione di via Costanzi. L’arrivo dei sanitari è stato purtroppo vano: per Luigi non c’è stato nulla da fare.

Luigi lascia la moglie Maria Luisa e i figli Raffaele e Alessandro. L’intera comunità di Maddaloni si stringe attorno alla famiglia in questo difficile momento di dolore.