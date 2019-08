Il padre ha soccorso il figlio tra le onde. I due bagnini hanno salvato la vita ad entrambi

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Poco fa (LEGGI QUI), vi avevamo dato la notizia di un salvataggio di un padre e due figli sulla spiaggia di Baia Felice. Ora, con approfondimenti specifici, possiamo darvi un resonto preciso di cosa è avvenuto questa mattina.

Un salvataggio in extremis è stato effettuato questa mattina sul lido “Sinope” A Baia Felice, nel comune di Cellole.

Due bagnini con un rullo di salvataggio, hanno tratto in salvo un 54 enne e suo figlio di 18 anni. A dare l’allarme sono stati alcuni turisti, che subito si sono resi conto che le onde stavano sovrastando l’uomo, tuffatosi nel mare agitato per salvare il proprio figlio da un probabile annegamento.

Per fortuna i due sono stati portati a riva senza grosse conseguenze e non è stato nemmeno necessario il ricovero in ospedale. Un plauso come sempre, va a tutti i bagnini delle strutture balneari che in questi giorni, stanno rischiando la propria vita per salvare quella degli altri.