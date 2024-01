Il pestaggio di Natale. “Mi avete arrestato ma io lì all’Anfiteatro non c’ero” Scarcerato uno degli indagati

Il suo nome era stato tirato in ballo da Vittorio Merola, ma le indagini difensive dell’avvocato Cristian Aiello hanno indotto il gip Alessandra Grammatica a firmare l’ordine di scarcerazione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stato scarcerato Youssef Massaouri, il 21enne marocchino arrestato, lo scorso 29 dicembre dagli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della squadra mobile della Questura di Caserta, per tentato omicidio e lesioni gravissime in concorso, ai danni due fratelli albanesi, nel corso della rissa andata in scena la vigilia di Natale in Piazza Adriano nei pressi dell’Anfiteatro Campano.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia Youssef Massaouri, ha negato gli addebiti dichiarando di non essere la persona ripresa dalle immagini video acquisite al momento della rissa. Il Gip, Alessandra Grammatica, a seguito del supplemento delle indagini difensive sollecitate dalla difesa del 21enne, rappresentato avvocato Cristian Aniello, ha escluso la gravità indiziaria. L’arrestato era stato sottoposto a misura carceraria a seguito delle chiamata in correitá del primo arrestato, Vittorio Merola, le cui dichiarazioni sono risultate prive di riscontro e non sufficienti ad integrare gli indirizzi di colpevolezza La difesa, sollecitando ulteriori elementi non emersi inizialmente, ha eccepito la assenza di gravità indiziaria.