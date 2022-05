CASAPULLA – Passatempo preferito per un gruppetto di giovanissimi? Salire sul tetto di un palazzo in costruzione, posto sotto sequestro, in via Pietro Musone a Casapulla, nei pressi del centro commerciale Apollo e probabilmente anche immortalare il tutto con un selfie. A segnalare l’ accaduto allertando i vigili urbani è stato l’ex consigliere comunale Andrea Martusciello.