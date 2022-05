Il presidente del consiglio comunale: “Io minacciato, denuncio tutto”

SANTA MARIA A VICO – Il presidente del consiglio comunale Carmine De Lucia ha denunciato sui social di essere oggetto di minacce ed intimidazioni. “Non ho paura a dirlo pubblicamente, eppure,- ha spiegato in un post – quando ho iniziato il mio percorso nella vita pubblica della mia cittadina, non pensavo che un giorno sarei arrivato al punto di scrivere queste parole. Inutile nascondere che questa situazione esercita su di me e sui miei affetti una pressione considerevole, seppur immotivata, perché io so per certo di essere dalla parte della legalità e di avere le mani e la coscienza completamente pulite. Ed è per questo che non intendo soggiacere a questi sporchi giochetti e nelle prossime ore andrò a denunciare il tutto alle autorità competenti“.