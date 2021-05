IL PRINCIPE E LA BALLERINA. Fissata l’udienza in Appello di ritorno dalla Cassazione

CASAL DI PRINCIPE – (t.p.) E’ stata fissata per il 3 giugno l’udienza in Appello di ritorno dalla Cassazione, dopo l’annullamento con rinvio avvenuto nel 2018 della sentenza per 15 persone accusati di presunti collegamenti con il clan dei Casalesi, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Il principe e la ballerina”.

Gli Ermellini avevano annullato con rinvio la sentenza emessa in secondo grado per Luigi Corvino, classe ’68 (condannato in appello a 4 anni di reclusione), Luigi Corvino, classe ’66 (condannato in Appello a 4 anni), e per l’ex sindaco di Casal di Principe Cipriano Cristiano, per Demetrio Corvino, per il quale è stata annullata l’aggravante mafiosa dal reato di favoreggiamento, con rinvio in Appello, ed annullata la detenzione di armi (in via definitiva). Annullamento anche per il dirigente del Comune di Casal di Principe Alfonso Falconetti (condannato a 3 anni in secondo grado) con rinvio per il concorso esterno alla Corte d’Appello mentre il reato di falso è stato dichiarato prescritto previo l’annullamento dell’aggravante mafiosa.

Annullata la condanna a 6 anni anche all’ex consigliere provinciale ed ex consigliere comunale Sebastiano Ferraro.

Annullamento anche per Nicola Palladino, l’imprenditore del calcestruzzo assolto nel secondo grado di giudizio, per il quale i giudici della Suprema Corte hanno rinviato nuovamente il verdetto in corte d’Appello per Luca Diana classe 1985 per Giovanni Lubello classe 1976 per Vincenzo Schiavone classe 1954 per Gennaro Diana classe3 1954 per Antonio Cantiello classe 1946 ed Eleonora Alfieri classe 1985 e Mirella Cirollo classe 1972.

Nel collegio difensivo gli avvocati Vittorio Giaquinto, Carlo De Stavola, Paolo Trofino, Giuseppe Stellato, Domenico Antonucci, Ferdinando Letizia, Guglielmo Ventrone, Lino Mascia, Raffaele Crisileo, Giovanni Abet.