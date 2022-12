Il sindaco è incompatibile: 15 giorni per eliminare il conflitto di interessi oppure dovrà lasciare la poltrona

A stabilirlo la prima sezione civile del tribunale di Napoli Nord. La minoranza consiliare chiede al primo cittadino di dimettersi immediatamente dall’incarico.

FRIGNANO Per la prima sezione civile del tribunale di Napoli Nord, il sindaco di Frignano, Lucio Santarpia, è incompatibile. Santarpia è, infatti, fratello di Gaetano Santarpia, a sua volta legale rappresentante della Getet, ovvero della società che gestisce il servizio di tesoreria del Comune di Frignano. Ora il primo cittadino avrà 15 giorni di tempo per eliminare tale incompatibilità, altrimenti dovrà abbandonare la sua poltrona di sindaco. Ovviamente l’opposizione chiede a Santarpia di farsi da parte. In una nota i consiglieri della minoranza Giovanna Alidorante, Vincenzo Natale, Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni spiegano che “l’unica strada per il sindaco è dimettersi dalla carica”.